Handball-Supercup in Düsseldorf : Bundesliga plant Spiel mit 2000 Zuschauern im ISS-Dome

Ganz so voll wie im letzten Jahr wird es beim Supercup 2020 in Düsseldorf definitiv nicht werden. Foto: RP/Anke Hesse

Exklusiv Düsseldorf Die Handball-Bundesliga hofft, schon Anfang September mit bis zu 2000 Zuschauern ihre Saisoneröffnung im Düsseldorfer ISS-Dome feiern zu dürfen. Ein entsprechendes Konzept muss die Stadt Düsseldorf noch genehmigen.

Handball-Ligachef Frank Bohmann macht sich Sorgen um die Zukunft. Das hört man ihm derzeit in jedem Gespräch deutlich an. „Sollte der Handball noch länger aussetzen müssen, wäre dies ein herber Rückschlag, der uns an unsere Belastungsgrenze führen würde“, sagte der Geschäftsführer im Gespräch mit unserer Redaktion. Die politische Diskussion zwischen Länder und Bund über eine Verlängerung des Verbots für Großveranstaltungen von Ende August bis mindestens Ende Oktober erschien zunächst wie eine Hiobsbotschaft für die Handballer.

105 Millionen Euro setzte die Handball-Bundesliga (HBL) zuletzt jährlich um, an vielen Standorten machen Ticket-Einnahmen mehr als 50 Prozent des Gesamtetats aus. Als durch die Corona-Krise schnell klar war, dass Fans bis auf Weiteres nicht in die Hallen dürfen, brach die Liga im März die Saison 2019/2020 vorzeitig ab. Seither setzen Bohmann und seine Klub-Kollegen auf einen Neustart im Spätsommer 2020 – mit Zuschauern.

Vielleicht, weil auch die Stadtmitarbeiter erstmal abwarten wollten, was denn das besagte Treffen der Länderchefs am Mittwoch letztlich wirklich ergibt. Eine Verlängerung ohne Ausnahmen hätte Konzepte wie das der HBL überflüssig gemacht. Am Ende aber setzte sich unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet durch, der eine Ausnahmeregelung für solche Veranstaltungen forderte, bei denen die Besucher registriert und somit Kontakte nachverfolgt werden können. Und so lebt die Hoffnung bei Frank Bohmann: „Das wäre auch im Handball umsetzbar, ich bleibe zuversichtlich.“