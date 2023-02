25 Jahre alte Bestmarke übertroffen Dortmunds Handballerinnen mit Zuschauerrekord für deutsche Klubs

Beim 26:23 (10:10) der Dortmunderinnen am Sonntag in der European League über den ungarischen Vertreter Siofok KC kamen 11.112 Fans in die Westfalenhalle. Auch den bisherigen Rekord, der nach Angaben der Europäischen Handball-Föderation bei 8700 Zuschauern aus dem Jahr 1997 gelegen hatte, hatte der BVB gehalten.