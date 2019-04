Bergischer HC : Daniel Fontaine zieht sich Achillessehnenriss zu

Wuppertal/Solingen Für Handballer Daniel Fontaine ist die Bundesligasaison wegen einer schweren Verletzung vorzeitig beendet. Der Bergische HC muss ohne ihn auskommen.

Der 29 Jahre alte Rückraumspieler zog sich am Samstag in der Partie seines Bergischen HC gegen die MT Melsungen (25:24) in Wuppertal ohne Einwirkung eines Gegners einen Achillessehnenriss zu, wie der Tabellensechste mitteilte. Fontaine wurde bereits am Sonntag operiert, dürfte aber seinem klub trotz des erfolgreichen Eingriffs lange Zeit fehlen.