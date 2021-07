Beachhandball : Bikini-Verweigerinnen müssen doch keine Strafe zahlen

Hier spielen die deutschen Beachhandballerinnnen in Bikini-Hosen. (Archiv). Foto: dpa/Julia Nikoleit

Köln Die norwegischen Beachhandball-Frauen kommen nach ihrem Bikini-Boykott doch ohne Geldstrafe davon. Der europäische Handballverband spendet die Summe stattdessen zugunsten der Gleichstellung von Frauen und Mädchen im Sport.

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat die viel diskutierte Geldstrafe für die norwegischen Beachhandballerinnen gespendet - zugunsten der Gleichstellung von Frauen und Mädchen im Sport, wie der Verband am Montag mitteilte. Der Betrag in Höhe von 1500 Euro gehe an "eine bedeutende internationale Sportstiftung", die sich für diesen Zweck einsetze.