Nach THW-Heimpleite : An der Handball-Ligaspitze ist es so spannend wie lange nicht mehr

An der Handball-Ligaspitze ist es so spannend wie lange nicht mehr

Hamburg Selten gab es in der Handball-Bundesliga so viele Titelkandidaten. Nach der überraschenden 20:27-Heimniederlage des deutschen Rekordmeisters THW Kiel gegen die HSG Wetzlar können noch fünf andere Vereine dem Tabellenführer die Meisterschaft streitig machen.

Kiels einstiger Meistercoach Alfred Gislason verließ die Halle an der Ostsee mit einem Kopfschütteln, die THW-Profis waren nach dem Schlusspfiff wie erstarrt: Die völlig überraschende 20:27-Heimniederlage gegen die HSG Wetzlar war für den Rekordmeister ein Debakel, für die Spannung in der Handball-Bundesliga jedoch ein Segen. Abgegriffen gesagt: Die Spitze ist breiter geworden, viel breiter sogar.

"Leider haben wir in dieser Saison immer wieder Aussetzer, das kann nicht unser Anspruch sein", sagte Nationalspieler Patrick Wiencek. Und so zogen der TSV Hannover-Burgdorf und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt nach Pluspunkten mit Kiel gleich, in Lauerstellung liegen der SC Magdeburg, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin.

Mehr Ungewissheit im Meisterrennen war lange nicht in der Liga, THW-Trainer Filip Jicha ärgerte sich somit verständlicherweise über die nicht einkalkulierte Heimpleite: "Da bleibt jetzt nur Mund abputzen, wieder aufstehen und alles in die letzten zwei Spiele des Jahres reinhauen."

Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für den THW zu Frisch Auf Göppingen, ehe am Sonntag der TBV Lemgo-Lippe an der Förde gastiert. "Die Liga ist so eng zusammengerückt, dass wir uns kaum noch etwas erlauben können", sagte Wiencek.