Handball-Oberliga : Ein Punkt ist für den SVN vielleicht zu wenig

Trug sich gegen Angermund einmal in die Torschützenliste: SVN-Kreisläufer und Deckungsspezialist Jens Beutelt (am Ball). Foto: Arnulf Stoffel

Neukirchen-Vluyn Handball-Oberliga: Neukirchen gibt in der Schlussphase noch eine 23:18-Führung aus der Hand und erreicht nur ein 24:24.

Bei den Neukirchenern war mit dem Anpfiff sofort richtig „Alarm“ in beiden Mannschaftsteilen. Aber gerade in der Deckung ging es ordentlich zur Sache. Die Spieler formierten sich zu einer Einheit, die keinen Zentimeter an Hallenboden freiwillig Preis gab. Die ausgeprägte Einstellung war ausschlaggebend dafür, dass Neukirchen in seinem Auftritt immer sicherer wurde.