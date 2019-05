Nach AfD-Kandidatur : Sachsens Handball-Präsident Vetterlein zurückgetreten

Leipzig Uwe Vetterlein, Präsident des sächsischen Handball-Verbandes (HVS), ist von seinem Amt zurückgetreten. Grund für diesen Schritt ist seine Kandidatur für die AfD.

Der Verband teilte am Freitag im Anschluss an eine außerordentliche Präsidiumssitzung in Leipzig Vetterleins Rücktritt mit. Dies sei die Konsequenz auf die Kandidatur Vetterleins bei der Dresdner Kommunalwahl am Sonntag auf der Liste der AfD. Vetterlein kandidiert als Nichtmitglied der Partei.