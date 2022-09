Zweitliga-Handball für lau : Freier Eintritt bei Heimspielen der Handballer von Saporischschja

Düsseldorf Die künftigen Heimspiele von Gaststarter HC Motor Saporischschja in der 2. Handball-Bundesliga können bei freiem Eintritt im Castello Düsseldorf besucht werden. Dies teilte die Düsseldorfer Betreibergesellschaft D.Live am Mittwoch mit.

Spitzenhandball für lau: Der Eintritt bei sämtlichen Heimspielen des ukrainischen Meisters HK Motor Saporischja, Gaststarter in der 2. Bundesliga, im Castello Düsseldorf ist frei. Dies teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Ihr erstes Pflichtspiel in ihrer vorübergehenden Heimspielstätte bestreiten die Ukrainer am Sonntag gegen den HC Empor Rostock um 16.00 Uhr.