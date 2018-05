Handball: Julis Kühn spricht im Interview über die EM-Enttäuschung

Düsseldorf Handball-Nationalspieler Julius Kühn (24) spricht im Interview mit unserer Redaktion über den Super-Cup in Düsseldorf und die Ambitionen im Nationaldress.

Düsseldorf Als Julius Kühn in den ISS Dome kommt, schauen alte Bekannte reichlich erstaunt. Der 25-Jährige hat sich vom jungen Handballtalent zum Bundesliga- und Nationalspieler entwickelt - spielerisch und körperlich. Knapp 110 Kilogramm setzt der gebürtige Duisburger seinen Gegnern im Spiel mittlerweile entgegen. Der Linkaußen hat seine Profikarriere bei der HSG Düsseldorf gestartet, spielt mittlerweile in der Handball-Bundesliga für MT Melsungen - und ist Botschafter des Pixum Supercups, bei dem am 22. August erstmals im ISS Dome in Düsseldorf der deutsche Meister gegen den Pokalsieger antreten wird. Als Finalteilnehmer steht der Titelverteidiger, die Rhein-Neckar Löwen, bereits fest. Fest steht auch, dass Kühn nicht auf dem Platz stehen wird. Denn Melsungen ist derzeit Ligasiebter.