Handball-Bundesliga : Flensburg krönt sich in Düsseldorf zum Meister

Düsseldorf Vor mehr als 10.000 Zuschauern im Düsseldorfer ISS-Dome feierte die SG Flensburg-Handewitt mit einem 27:24 (13:8)-Erfolg beim Bergischen HC die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellensiebte indes verpasste knapp das Ticket für den EHF-Pokal.

Dem mit sechs verletzten geschwächten BHC fehlten an diesem Nachmittag schlichtweg die personellen Alternativen, als dass er die hochkonzentriert und nahezu fehlerfrei agierenden Norddeutschen hätte gefährden können. In erster Linie machte sich das in der Offensive bemerkbar, wo Tomas Babak, Kristian Nippes und Fabian Gutbrod neben Youngster Alexander Weck als einzige etatmäßige Rückraumspieler durchspielen mussten.

In der zweiten Halbzeit reduzierte auch der BHC seine Fehlerquote auf ein Minimum, um mit dem Titelträger auf Augenhöhe zu agieren und sogar fast noch das Ticket für den EHF-Pokal zu lösen. Nach dem 23:24 von Fabian Gutbrod war das Remis plötzlich greifbar, das angesichts der 25:27-Niederlage der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar gereicht hätte, um die Europa-Tür zu öffnen. Im Endspurt setzte jedoch der Favorit die entscheidenden Akzente, so dass Tobias Karlsson in seinem letzten Spiel als Handballprofi mit der SG Flensburg-Handewitt die zweite Deutsche Meisterschaft in Folge feierte.