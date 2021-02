US-Golfstar : Tiger Woods nach schwerem Unfall operiert - keine Bremsspuren

Los Angeles Nach einem schweren Verkehrsunfall ist Golf-Superstar Tiger Woods operiert worden. Seine Verletzungen sind offenbar nicht lebensgefährlich. Die Polizei sammelt erste Hinweise auf die Unfallursache.

Golf-Superstar Tiger Woods ist bei einem schweren Autounfall in Los Angeles an den Beinen verletzt und im Krankenhaus direkt operiert worden. Los Angeles County Sheriff Alex Villanueva sprach bei einer Pressekonferenz von einem "stabilen Zustand mit schweren Verletzungen". Woods war nach Angaben der Polizei alleine in dem Fahrzeug unterwegs, als es sich aus bislang unbekannter Ursache am Dienstagmorgen überschlug.

Das Auto sei so stark beschädigt worden, dass der Golfstar mit einem speziellen Gerät herausgeschnitten werden musste, teilte die Polizei in einem Tweet mit. Danach sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

Fernsehaufnahmen zeigten einen schwer beschädigten SUV mehrere Meter abseits der Straße. Aufnahmen des TV-Hubschraubers zeigten den Wagen auf der Seite liegen, mit einer schwer beschädigten Front. "Der Innenraum des Fahrzeugs war mehr oder weniger intakt. Die Frontpartie war total zerstört, die Stoßstangen, alles total zerstört, Airbags ausgelöst, all das", sagte Villanueva am Dienstagnachmittag (Ortszeit). "Aber glücklicherweise war das Gehäuse mehr oder weniger intakt, was ihm eine Art Polster gab, um zu überleben, was sonst ein tödlicher Unfall gewesen wäre", sagte der Sheriff.

Der 15-malige Major-Sieger Woods sei bei der Rettung aus dem Wrack ansprechbar gewesen und habe sich mitteilen können. Den Angaben nach verletzte sich Woods an beiden Beinen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden. Sein Zustand sei stabil genug gewesen, um ihn in ein geeignetes Krankenhaus für Traumaverletzungen zu bringen, anstatt das nächstgelegene Hospital für lebenserhaltende Maßnahmen ansteuern zu müssen, hieß es. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand gab es nicht.

Alkohol, Drogen oder Medikamente haben nach ersten Informationen der Behörden bei dem Unfall keine Rolle gespielt. Man habe nach dem Unfall "keinen Hinweis auf Beeinträchtigung" festgestellt, bestätigte Villanueva. Die Polizei geht davon aus, dass Woods mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, Bremsspuren wurden nicht vorgefunden. Polizei und Feuerwehr berichteten, der Streckenabschnitt in der noblen Gegend im Südosten von Los Angeles sei bekannt für überhöhte Geschwindigkeiten. Informationen zur Geschwindigkeit des Autos des 45-Jährigen gebe es keine. Das Wetter habe keine Rolle gespielt. „Es wird Tage oder Wochen dauern, bis alles ermittelt ist“, sagte Villanueva.

Woods war laut Polizeibericht gegen 7.12 Uhr Ortszeit mit seinem Wagen verunfallt. Er sei allein unterwegs gewesen, als das Fahrzeug zwischen den Gemeinden Rolling Hills Estates und Rancho Palos Verdes verunglückte. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht in den Unfall verwickelt.

Woods war am Wochenende Gastgeber eines PGA-Turniers in Los Angeles und überreichte dem Sieger Max Homa am Sonntag den Pokal. Der Golfer selbst konnte nach seiner fünften Operation am Rücken im Dezember nicht teilnehmen und wollte beim Masters in Augusta im April wieder spielen. „Gott, ich hoffe es“, hatte er auf eine entsprechende Frage geantwortet. Einen Zeitplan für weitere Starts zur Vorbereitung gab es seinen Angaben zufolge nicht. Er habe eine weitere Kernspinuntersuchung ausstehen und befinde sich noch in der Reha.

Die PGA Tour veröffentlichte eine Stellungnahme und versicherte Woods die volle Unterstützung bei der Genesung. Woods' Kollege Justin Thomas, die Nummer drei der Golf-Weltrangliste, sagte: „Mir ist schlecht. Es tut weh, wenn einer deiner engsten Freunde in einen Unfall verwickelt ist. Ich hoffe einfach, dass es ihm gut geht. Ich mache mir Sorgen um seine Kinder, ich bin mir sicher, dass die sich gerade schwer tun.“

Woods ist Vater von zwei Kindern, mit seinem damals 11-jährigen Sohn Charlie spielte er im Dezember erstmals ein Turnier. Woods' frühere Lebensgefährtin, Ex-Ski-Star Lindsey Vonn, twitterte: "Ich bete gerade für TW." Woods ist eine Legende seines Sports, er war die Rekordzeit von 683 Wochen die Nummer eins der Golfweltrangliste, 281 davon in Folge (Juni 2005 bis Oktober 2010).

