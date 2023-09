Fünf Punkte Vorsprung Europas Golfer führen beim Ryder Cup gegen die USA

Das europäische Team um die beiden Topstars Jon Rahm (Spanien) und Rory McIlroy (Nordirland) hatte in der Vormittagssession alle vier Duelle gewonnen und damit eine 4:0-Führung herausgespielt - ein Novum in der Geschichte des Ryder Cups. Nachmittags holten McIlroy und Fitzpatrick den einzigen Sieg für Europa, die restlichen drei Duelle endeten jeweils mit einem Remis. 2021 hatten die USA den traditionellen Kontinentalvergleich bei ihrem Heimspiel in Wisconsin mit 19:9 gewonnen. In Europa sind die US-Golfer seit 1993 sieglos.