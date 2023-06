„Ernste Fragen“ US-Senat untersucht Golf-Abkommen mit saudi-arabischem Staatsfonds

Der US-Senat hat eine Untersuchung der geplanten Fusion zwischen der PGA Tour, der DP World Tour und der aus Saudi-Arabien finanzierten LIV Tour eingeleitet. Der Vorsitzende des ständigen Unterausschusses für Ermittlungen, Senator Richard Blumenthal, kritisierte am Montag in einem Brief an PGA-Tour-Chef Jay Monahan die Beteiligung des saudi-arabischen Staatsfonds PIF, der auch die LIV Tour finanziert, an dem umstrittenen Deal und forderte weitere Unterlagen an.