Golf-Altmeister: Langer dominiert bei Turniersieg in Cary

Langer dominiert bei Turniersieg in Cary

Bernhard Langer beim Turnier in Augusta. (Archivfoto) Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Berlin Bernhard Langer kann immer noch gewinnen. Der deutsche Golfstar gewann sein 38. Turnier bei den Senioren. Und das in beeindruckender Weise.

Golf-Altmeister Bernhard Langer hat in beeindruckender Manier seinen 38. Sieg auf der PGA-Senioren-Tour gefeiert. Der 61 Jahre alte gebürtige Anhausener gewann am Sonntag (Ortszeit) mit insgesamt 194 Schlägen das Turnier in Cary im US-Bundesstaat North Carolina und verwies mit sechs Schlägen Vorsprung den US-Amerikaner Scott Parel deutlich auf den zweiten Platz.