Nach Sieg in Südkorea: Koepka neue Nummer eins im Golf

Brooks Koepka hält nach seinem Sieg in Südkorea die Turnier-Trophäe in den Händen. Foto: dpa/Park Ji-Ho

Jeju Brooks Koepka ist nach seinem Sieg beim PGA-Turnier auf Jeju Island/Südkorea die neue Nummer eins der Golf-Weltrangliste. Der 28-Jährige schob sich am bisherigen Spitzenreiter Dustin Johnson (USA) und dem Engländer Justin Rose vorbei.

US-Golfstar Brooks Koepka hat mit einem Sieg beim lukrativen Gastspiel der PGA-Tour auf der südkoreanischen Urlaubsinsel Jeju erstmals die Spitze der Weltrangliste erobert. Der 28-Jährige aus West Palm Beach/Florida setzte sich am Sonntag beim CJ Cup mit einem Gesamtergebnis von 267 Schlägen vor seinem Landsmann Gary Woodland (271) durch und kassierte für seinen fünften Sieg auf der US-Profi-Tour ein Preisgeld in Höhe von 1,665 Millionen Dollar. Den dritten Platz teilten sich der Spanier Rafa Cabrera Bello und Ryan Palmer aus den USA mit jeweils 273 Schlägen. Deutsche Golfprofis waren in Südkorea nicht am Start.