Golfer Martin Kaymer hofft auf ein „schönes Fest“ bei den PGA Championship

Saint Louis/Frankfurt/Main Martin Kaymer will unbedingt zum Ryder Cup. Die PGA Championship ist ab Donnerstag wohl die letzte Chance, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen.

Martin Kaymer ist in Feierlaune. Wenn ab diesem Donnerstag in St.Louis/Missouri die 100. PGA Championship über die Bühne geht, will Deutschlands bester Golfer deshalb endlich wieder mehr sein als nur Statist. "Alles Gute zum runden Geburtstag", schrieb der 33-Jährige bereits im Vorfeld in den Sozialen Netzwerken: "Hoffentlich wird es ein schönes Fest."