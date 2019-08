Saisonfinale der Profigolfer : Sechs Zuschauer nach Blitzeinschlag verletzt

Köln Mindestens sechs Zuschauer sind bei der PGA Tour Championship in Atlanta nach einem Blitzeinschlag verletzt worden. Zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Mindestens sechs Zuschauer sind nach einem Blitzeinschlag bei der PGA Tour Championship in Atlanta, dem Saisonfinale der Profigolfer, verletzt worden. Wie Videomaterial des TV-Senders NBC zeigt, schlug der Blitz in einen Baum ein, der sich in unmittelbarer Nähe der Fans befand. Die Spieler waren wegen des Gewitters kurz zuvor evakuiert worden. Zwei Zuschauer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, ihr Zustand sei aber nicht lebensbedrohlich, teilte die PGA-Tour mit.