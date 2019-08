Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung : Kaymer kämpft um seine Karte für die US-Tour

Köln Martin Kaymer hat seine Spielberchtigung für die US-Tour 2020 verloren. Doch Deutschlands Topgolfer lässt nichts unversucht. Der 34-Jähirge hat einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt.

Kaymer hätte sportlich noch die Möglichkeit, sich im August in den drei Finalturnieren der zweitklassigen Korn-Ferry-Tour noch einen der 25 zu vergebenen Plätze zu sichern. Doch der zweimalige Major-Gewinner legt stattdessen eine Pause ein. Sollte es mit der Ausnahmegenehmigung nicht klappen, würde sich Kaymer wieder voll auf die Europa-Tour konzentrieren und nur noch gelegentlich in den USA spielen.

Dort dürfte er im kommenden Jahr aber bei der US PGA Championship und der US Open antreten, weil er die beiden Majors 2010 (US PGA Championship) und 2014 (US Open) bereits gewonnen hatte.