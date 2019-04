Wette in Las Vegas : Mann setzt auf Tiger Woods und gewinnt Million

Wette in Las Vegas

Las Vegas Gutes Näschen bewiesen: Ein Mann hat in Las Vergas auf einen Major-Triumph von Tiger Woods gewettet. Nun ist er um mehr als eine Million Euro reicher.

Viel riskiert, viel gewonnen: Für seine Wette auf einen US-Masterssieg von Tiger Woods hat ein Mann in der Spielermetropole Las Vegas einen satten Millionengewinn kassiert. Der Wetter hatte 85.000 Dollar (cirka 75.000 Euro) auf den Triumph des Golf-Superstars gesetzt. Die Quote beim Buchmacher William Hill stand bei 14:1.

Nachdem Woods dann in der Tat am Sonntag in Augusta seinen ersten Majorsieg seit knapp elf Jahren perfekt gemacht hatte, strich der Wetter insgesamt 1,19 Millionen Dollar (1,05 Millionen Euro) ein. Kurios: Es war die erste Wette des Mannes überhaupt bei William Hill.