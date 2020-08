Sensation im Golf : Sophia Popov gewinnt als erste Deutsche die British Open

Köln/Troon Sophia Popov hat ein Stück Golf-Geschichte geschrieben. Völlig überraschend gewinnt die 27-Jährige als erste Deutsche die British Open. Noch vor wenigen Wochen war sie als Caddie unterwegs.

Sophia Popov lochte den letzten Ball aus kurzer Entfernung ein, wenig später hatte sie schon eine Flasche Sekt in der Hand: Die 27-Jährige aus Weingarten hat völlig überraschend als erste deutsche Golfspielerin ein Major-Turnier gewonnen. Die Nummer 304 der Weltrangliste, die vor wenigen Wochen noch als Caddie unterwegs war, hielt am letzten Tag der British Open in Troon/Schottland die Konkurrenz in Schach und kassierte ein Preisgeld in Höhe von 670.000 Dollar (ca. 575.000 Euro).