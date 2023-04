Golf Aus diesem kuriosen Grund wurde das US Masters unterbrochen

Als die Organisatoren nach dem Umfallen von drei Bäumen am Freitag die Reißleine zogen, war Bernhard Langer bereits im Klubhaus. Der deutsche Golfprofi wird bei seiner 40. Teilnahme an dem Prestigeturnier höchstwahrscheinlich am Cut scheitern, der 65-Jährige spielte am Karfreitag eine 74er-Runde und zeigte sich dabei im Vergleich zum Auftakt am Donnerstag (75) nur leicht verbessert.