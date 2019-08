Canadian Women's Open : Zwölfjährige Golferin Liu bricht Altersrekord in Kanada

Golfbälle und ein Schläger liegen auf dem Platz. (Symbolfoto). Foto: imago sportfotodienst

Los Angeles Sie wird die jüngste Golferin der Geschichte sein, wenn sie am Donnerstag an den Canadian Women's Open in Ontario teilnimmt. Michelle Liu eifert ihrem großen Vorbild Brooke Henderson nach. Sie war bisher die jüngste Teilnehmerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die erst zwölfjährige Amateur-Golferin Michelle Liu wird durch ihren Start bei den Canadian Women's Open in Ontario am Donnerstag als jüngste Teilnehmerin Turnier-Geschichte schreiben. Liu bricht mit zwölf Jahren, neun Monaten und sechs Tagen den Altersrekord ihres Vorbildes Brooke Henderson, die 2012 als damals 14-Jährige ihr Debüt beim LPGA-Event gefeiert hatte.

"Ich schaue zu Brooke Henderson auf, weil sie eine großartige Spielerin ist, eine großartige Persönlichkeit hat und Kanadierin ist", sagte das junge Mädchen aus Vancouver. Wegen des Turniers ist Liu aufgeregt: "Es wird eine mentale Herausforderung, mich zu fokussieren und die Gedanken bei jedem einzelnen Schlag zu haben."

(rent/sid)