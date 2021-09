43. Ryder Cup : US-Golfer zum Auftakt gegen Europa klar in Front

US-Golfer zum Auftakt gegen Europa klar in Front

Sheboygan Das Team USA ist glänzend in den 43. Ryder Cup gestartet und seiner Favoritenrolle schon zu Beginn gerecht geworden. Nach den Auftaktvierern führen die US-Stars gegen die Titelverteidiger mit 3:1.

Die Herausforderer aus den USA haben den Auftakt des 43. Ryder Cups gegen die Titelverteidiger aus Europa dominiert. Beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich der besten Golfer aus den USA und Europa auf dem Whistling Straits Golf Course im US-Bundesstaat Wisconsin stand es am Freitag (Ortszeit) nach den Vormittags-Duellen 3:1 für die Gastgeber. Am Nachmittag stehen noch einmal vier Team-Duelle im Lochwettspiel auf dem Programm.