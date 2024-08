„Nur der HSV“ Zweitliga-Start am Freitag – Brisante Baumgart-Rückkehr nach Köln

226 Tage nach seinem letzten Auftritt als Effzeh-Trainer kehrt der 52-Jährige am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat. 1 und Sky) in die Domstadt zurück. „Keine Überraschung“ sei die Ansetzung für ihn gewesen, erklärte Baumgart, der im Februar den Trainerposten bei den Hanseaten übernommen hatte. Er stellte klar, wie schön die Zeit von 2021 bis 2023 in Köln gewesen sei – „aber das war's dann auch. Wie sagt man so schön: Nur der HSV!“