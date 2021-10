2. Bundesliga kompakt : Werder gelingt Befreiungsschlag – Aue-Eigentor rettet HSV

Bremen Der Hamburger SV hat in letzter Minute beim Kellerkind Erzgebirge Aue eine bittere Pleite verhindern können, während dem Nordrivalen Werder Bremen gegen die bisher starken Heidenheimer einen wichtigen Erfolg feierte.

Werder Bremen – 1. FC Heidenheim 3:0 (0:0)

Erzgebirge Aue – Hamburger SV 1:0 (1:0)

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer ganz schwachen Vorstellung mit Müh und Not eine Niederlage beim weiterhin sieglosen Schlusslicht Erzgebirge Aue verhindert. Ein Eigentor von Dirk Carlson (90.+4) rettete ein 1:1 (0:1) für die Gäste, die 20 Minuten in Überzahl spielten. Antonio Jonjic hatte Aue in Führung gebracht (23.).