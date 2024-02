Wem gehört der Fußball? Die Eskalation im Nordduell und ihre Folgen

Im Gästeblock waren Plakate mit Porträts in Fadenkreuzen aufgetaucht, darunter der Kopf von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, nach einer halbstündigen Unterbrechung setzte Schiedsrichter Sören Storks die Begegnung fort. Hannover gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit, der HSV verlor zu Hause zum dritten Mal in Folge. Das Offensivspektakel, der Aufstiegskampf, die beiden Platzverweise für den HSV in der Schlussphase: Alles rückte in den Hintergrund. Das verdeutlichte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann bei Sky. „So, wie es im Moment ist, kann und darf es nicht weitergehen“, sagte er: „Im Stadion droht dann auch irgendwann die Stimmung zu kippen.“