Weltfußballer des Jahres 2018: Auch diese Spieler hätten es verdient

Alternative Liste : Die Weltfußballer des Westens

Gladbachs Verteidiger Tony Jantschke schirmt den Ball gegen einen Angreifer ab. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Am Montag werden die Finalisten für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres bekanntgegeben. Eine ziemlich müde Veranstaltung, bei der am Ende immer dieselben oben stehen. Wir haben deswegen ein paar Gegenvorschläge gesammelt. Aber wir messen mit anderen Maßstäben.

In dieser Liste geht es nicht um Tore oder Titel. Hier geht es um Leidenschaft, Einsatz und Vereinstreue. Alle Nominierten kommen aus Nordrhein-Westfalen.

Tony Jantschke, Borussia Mönchengladbach

Jantschke ist nicht schnell. Und groß ist er auch nicht. Das ist keine charmante Beschreibung - und erst recht keine gefragte Kombination bei einem Fußballspieler. Dennoch hat der 28-Jährige seinen Platz im Kader von Borussia Mönchengladbach seit vielen Jahren sicher. Besonders der detailversessene Lucien Favre schätzte in seiner Gladbacher Zeit Jantschkes Stellungsspiel (Ja, in Augsburg hat Jantschke sich mal verschätzt), seine hervorragende fußballerische Grundausbildung, seine Vernunft und seine Vielseitigkeit. Tony, du Fußballgott!

Friedhelm Funkel, Fortuna Düsseldorf

Auch die Finalisten für die Wahl zum Welttrainer des Jahres werden bekanntgegeben. Wir hätten da jemanden. Hier führt an Friedhelm Funkel kein Weg vorbei. Der Mann ist gelassen, bescheiden, nahbar, freundlich – und macht sportlich einen überzeugenden Job. Funkel lässt auch mal seine Co-Trainer das Training gestalten, ohne dass er ihnen reinredet. „Ich weiß doch, dass sie das sehr gut machen“, sagt er. So geht Führung. Was will man mehr? Da kräht kein Hahn nach nervigen Kontrollfreaks, die den Spielern sagen, auf welche Grashalme sie treten dürfen, oder Typen wie José Mourinho, die sich selbst am nächsten sind. Funkel ist der rheinische „Special One“.

Kevin Wolze, MSV Duisburg

Gibt es eigentlich noch Vereinstreue? Ja. Kevin Wolze macht vor, wie es geht. Der 28-Jährige ist zweimal mit dem MSV Duisburg in die Dritte Liga gegangen und hat inzwischen 231 Spiele für den MSV auf dem Buckel. Dabei gelangen Wolze 28 Tore und 26 Vorlagen. Der Linksverteidiger spielt seine achte Saison mit den Zebras und hat zur aktuellen Saison das Kapitänsamt von Branimir Bajic geerbt. Ziemlich sicher wird er irgendwann an der Wand der Legenden in der Duisburger Arena landen. Dort huldigen die MSV-Fans ihren Idolen.

Sven Bender, Bayer 04 Leverkusen

Eine Szene reicht aus, um diesen Spieler zu beschreiben. Als Sven Bender in der vergangenen Saison mit Bayer 04 Leverkusen bei Borussia Dortmund spielt, bereiten ihm die schwarz-gelben Borussen einen lauten Empfang: Minutenlang feiern die Fans auf der Südtribüne Bender, der acht Jahre in Dortmund gespielt hatte. Bender arbeitet Fußball. Das muss man mögen. Die Dortmunder nannten ihn Eisen-Manni, nachdem sich der Mittelfeldspieler in kurzer Zeit mehrere Gesichtsverletzungen in kompromisslosen Zweikämpfen eingefangen hatte. Schön.

Naldo, FC Schalke 04

Naldo ist für einen modernen Fußballprofi alt wie ein Baum. Aber der 35-Jährige ist immer noch einer der Besten seines Fachs. Was den Innenverteidiger so besonders macht, ist seine völlig unbrasilianische Spielweise. Naldo hat mit seinen Freistößen schon unzählige Tornetze in der Liga zerschossen und glänzt mit Stellungsspiel und einem Riecher in Zweikämpfen. Er führt außerdem die jungen Wilden bei S04 an.

