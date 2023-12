Vorfälle auf den Rängen Partie zwischen Rostock und Schalke nach Unterbrechung fortgesetzt

Wegen der Spielunterbrechung hat der Hansa-Stürmer Junior Brumado am Sonntag einen Platzverweis mit halbstündiger Verspätung kassiert. Der 24 Jahre alte Brasilianer hatte zunächst in der 40. Minute für ein Foul an dem Schalker Blendi Idrizi die Gelbe Karte gesehen. Danach wurde das Spiel wegen Fan-Ausschreitungen für etwa eine halbe Stunde unterbrochen. Als beide Mannschaften auf das Spielfeld zurückkehrten, sah sich Schiedsrichter Nicolas Winter das Foul noch einmal auf seinem Bildschirm an und korrigierte seine Entscheidung: Brumado erhielt nach dem Einsatz des Videobeweises die Rote statt der Gelben Karte.