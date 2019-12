Erste Heimniederlage der Saison : Bochum unterliegt in Überzahl Regensburg 2:3

Bochum unterliegt in Überzahl Regensburg 2:3

Bochum Der VfL Bochum verpasst die Gelegenheit, vor der Winterpause einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Das Team von Thomas Reis unterliegt Jahn Regensburg mit 2:3 und kassiert damit die erste Heimniederlage der Saison.

Der VfL Bochum muss sich zum Rückrundenstart der 2. Fußball-Bundesliga wieder nach unten orientieren. Der Ex-Bundesligist verlor am Sonntag trotz längerer Überzahl gegen Jahn Regensburg 2:3 (1:2). Für die Gäste war Doppel-Torschütze Sebastian Stolze (15. Minute/64.) vor 18 679 Zuschauern der Matchwinner. Der 24-Jährige profitierte von der schlechte Abwehrleistung der Bochumer und war an allen drei Tore beteiligt. Zum zwischenzeitlichen 2:0 der Regensburger durch Andreas Albers (32.) leistete er die Vorarbeit. Für den VfL, der zuvor in sechs Spielen fünfmal unbesiegt geblieben war, trafen Silvere Ganvoula (42.) und Anthony Losilla (83.).