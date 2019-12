Stuttgart verliert in Sandhausen : Drei Gomez-Tore aberkannt

Sandhausen Nächster Dämpfer für den VfB Stuttgart. Die Schwaben verlieren beim SV Sandhausen 1:2. Mario Gomez schnürt einen Dreierpack. Allerdings steht er vor allen Toren im Abseits. Der Angreifer übt massive Kritik am Videobeweis.

Der VfB Stuttgart hat auch aufgrund von drei Abseitstoren von Mario Gomez einen weiteren Rückschlag in der 2. Bundesliga hinnehmen müssen. Beim SV Sandhausen unterlag der Aufstiegsfavorit am Sonntag mit 1:2 (0:2) und kassierte damit bereits die fünfte Niederlage in dieser Saison. Aziz Bouhaddouz (1. und 24. Minute) erzielte die Tore für den Außenseiter, der Anschlusstreffer von Silas Wamangituka (89.) per Handelfmeter kam für die Gäste zu spät.