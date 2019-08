Nach Sturz aus sechs Metern Höhe : Verunglückter Dresden-Fan weiter in kritischem Zustand

Verunglückter Dresden-Fan weiter in kritischem Zustand

Ein Fan von Dynamo Dresden ist am Freitag gestürzt und wurde schwer verletzt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Darmstadt/Dresden Der beim Zweitliga-Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Dynamo Dresden verunglückte Gäste-Anhänger befindet sich weiter in einem kritischen Zustand.

Das teilten die Hessen am Samstag mit. Der 36 Jahre alte Mann war nach dem Abpfiff am Freitagabend von einem rund drei Meter hohen Mauervorsprung gestürzt und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.