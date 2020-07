Trotz Corona : Braunschweig-Fans feiern Zweitliga-Aufstieg

Braunschweig Eintracht Braunschweig ist nach zwei Jahren in der 3. Liga zurück in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft ist nach einem 3:2-Sieg gegen Waldhof Mannheim nicht mehr von einem Aufstiegsrang zu verdrängen.

Mehrere hundert Fans von Eintracht Braunschweig haben am Mittwochabend den Aufstieg ihres Vereins in die 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Nach dem 3:2-Sieg gegen Waldhof Mannheim versammelten sich viele von ihnen vor dem Eintracht-Stadion, um mit der Mannschaft zu feiern. Die Spieler standen währenddessen an den Hinterausgängen der Haupttribüne. Zeitgleich fanden in der Stadt mehrere Autokorsos statt.