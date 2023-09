„Totale Inkompetenz“ Peter Neururer kritisiert die Verantwortlichen von Schalke 04

Genau diese Entscheidung kritisiert nun Peter Neururer, der die beiden massiv in der Führung des Vereins kritisiert. Weder Knäbel noch Hechelmann hätten Reis in der Krise unterstützt oder die Mannschaft gemaßregelt, sagte der 68-Jährige bei Sky. „Von daher sehe ich den Verein im Augenblick als führungslos an“, so Neururer.