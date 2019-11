Sandhausen stoppt Fürth : Joker Bouhaddouz schlägt spät zu

Sandhausen Der SV Sandhausen feiert gegen die SpVgg Greuther Fürth einen späten 3:2 (1:1)-Erfolg. Erst in der Nachspielzeit fällt die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

Der SV Sandhausen hat mit großer Moral und dank eines späten Joker-Tores von Aziz Bouhaddouz die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga besiegt. Den Gästen reichte am Samstag eine zweimalige Führung durch Julian Green (14. Minute) und Branimir Hrgota (52.) am Ende beim 2:3 (1:1) nicht mal zu einem Punktgewinn.