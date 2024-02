Startschuss zum Aufstiegs-Endspurt Nicht nur Baumgart wittert seine Chance

Das große „Baumi“-Getöse in der Nachbarschaft kriegt Fabian Hürzeler nur am Rande mit. „Es ist sehr spannend, mich freut's. Er ist eine Persönlichkeit“, sagte der Trainer des FC St. Pauli nach dem selbstbewussten Amtsantritt von Steffen Baumgart beim Hamburger SV, der mit dem strauchelnden Traditionsklub eine Wende im umkämpften Aufstiegsrennen schaffen will.