Stadtderby zwischen HSV und St. Pauli : 2000 Fans dürfen zum Hamburger Derby kommen

Düsseldorf Zum Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli dürfen 2000 Fans kommen. Möglich ist dies nur durch 2G-Plus und Maskenpflicht.

Das Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli am 21. Januar kann nun doch vor einigen Zuschauern stattfinden. Der Senat genehmigte am Mittwochabend, 12. Januar, den Einlass von bis zu 2000 Personen im Zuschauerbereich im Freien. In Hallen werden höchstens 1000 Zuschauende erlaubt.