Zwei Mal die Führung verspielt : St. Pauli verpasst nach Remis gegen Paderborn Sprung an die Spitze

Hamburg Der FC St. Pauli hat trotz einer zweimaligen Führungs im Abendspiel gegen den SC Paderborn keinen Sieg einfahren können und lässt dadurch wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg liegen.

Der FC St. Pauli verliert im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga immer mehr Schwung. Die Hamburger mussten sich am Samstagabend gegen den SC Paderborn mit einem 2:2 (2:1) begnügen und ließen beim fünften Spiel in Serie ohne Sieg die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze aus. Darmstadt 98 kann am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen den Hamburger SV davonziehen.