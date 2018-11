St. Pauli spielt sich gegen Arminia Bielefeld an die Tabellenspitze

Bielefeld St. Pauli hat das Spiel bei Arminia Bielefeld nach frühem Rückstand noch gedreht. Damit steht das Team zumindest bis Montag auf dem ersten Platz. Für Bielefeld war es nach dem Pokal-Aus der nächste Rückschlag.

Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zurückerobert. Die Hamburger feierten mit 2:1 (0:1) bei Arminia Bielefeld ihren fünften Auswärtssieg in dieser Saison und überflügelten damit die beiden Bundesligaabsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln, von denen sich einer im Spitzenspiel der 12. Runde am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) an der Elbe an die Spitze setzen wird.

Marvin Knoll (49.) per Foulelfmeter und Mats Möller Daehli (56.) drehten in der zweiten Hälfte die Partie zugunsten der Gäste. Keanu Staude hatte Bielefeld in der 7. Minute in Führung gebracht. Am Ende stand aber die sechste Pflichtspielniederlage der Ostwestfalen in Folge zu Buche.