2. Liga kompakt : Erster Auswärtssieg für St. Pauli – Kiel mit Befreiungsschlag in Paderborn

Erster Auswärtssieg für St. Pauli – Kiel mit Befreiungsschlag in Paderborn

Karlsruhe Der FC St. Pauli hat sich wieder auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Ein klarer 3:1-Sieg beim Karlsruher SC war nie in Gefahr. Holstein Kiel gelingt beim SC Paderborn derweil ein Befreiungsschlag.

Karlsruher SC – FC St. Pauli 1:3 (0:2)

Der FC St. Pauli hat seine Auswärtsschwäche in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst beendet. Nach drei Spielen ohne Sieg gelang mit dem 3:1 (2:0) beim Karlsruher SC der erste Saisondreier in fremden Stadien. Mit 16 Punkten kletterten die Hamburger auf Platz zwei hinter Tabellenführer Jahn Regensburg (17).

KSC-Torwart Marius Gersbeck hatte die Norddeutschen per Eigentor in Führung gebracht (13.). Maximilian Dittgens Flanke von der linken Seite lenkte der Keeper mit der rechten Hand unglücklich ins eigene Tor. Guido Burgstaller erhöhte per Foulelfmeter nach Videobeweis auf 2:0 (45.), es war sein sechster Saisontreffer. Vorausgegangen war eine Aktion von Tim Breithaupt gegen Daniel-Kofi Kyereh im Strafraum. Kyereh (58.) erhöhte dann auf 3:0. Fabian Schleusener (79.) gelang das KSC-Ehrentor.