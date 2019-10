Regensburg - Nürnberg 1:1 : Joker Schneider schockt Nürnberg in der Nachspielzeit

Joker Schneider schockt Nürnberg in der Nachspielzeit

Nürnberg In der Nachspielzeit hat Jahn Regensburg dem 1. FC Nürnberg den Derbysieg entrissen. Der eingewechselte Jan-Marc Schneider traf am Sonntag nach einem Eckball, den der mitstürmende Torwart Alexander Meyer auf ihn verlängerte, zum 1:1 (0:1).

In der Tabelle rangieren die Oberpfälzer nach ihrem Happy-End mit 15 Punkten weiter vor den Franken (14), die kurz vor dem ersten Heimerfolg nach zwei Monaten standen. Kapitän Hanno Behrens hatte den „Club“ in der 38. Minute in Führung geköpft.