3:1-Sieg gegen Darmstadt : Hrgota trifft doppelt für Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth bezwingt in der 2. Bundesliga Darmstadt 98 und springt auf Platz fünf. Branimir Hrgota trifft beim 3:1 doppelt für die Franken.

Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Bundesliga an die vorderen Tabellenplätze herangerückt. Die in der Offensive gefährlichen Franken bezwangen am Samstag den schwachen SV Darmstadt mit 3:1 (2:0) und verbesserten sich vom siebten auf den fünften Rang. Die Hessen liegen nur auf Platz 14.