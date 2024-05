Sein Bruder spielt bei Rhein Fire Schalke 04 hat seinen ersten Sommer-Zugang veröffentlicht

Donkor, der in seiner Zeit bei Waldhof Mannheim in der 3. Liga (2020 bis 2022) vom Offensivspieler zum Verteidiger umschulte, sei „ein sehr durchsetzungs- und zweikampfstarker Spieler, der seine Geschwindigkeit in der Defensive und Offensive gut einsetzen kann“, wird Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots in der Klub-Mitteilung zitiert. „Er hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und ist so zu einer festen Größe in der Zweiten Liga geworden.“