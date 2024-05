Schalkes Terodde Zweitliga-Rekordtorjäger hört zum Saisonende auf

„Die letzten Jahre hatte ich immer Angst vor diesem Tag, da bin ich ganz ehrlich“, schreibt der Angreifer selbst in seinen Kanälen in den Sozialen Medien. „Ich durfte mein Hobby zum Beruf machen, ich habe es geliebt, vor ausverkauftem Haus zu spielen. Wie der Ball im Tor einschlägt, das Netz zappeln zu sehen, die Ekstase in den Kurven, das sind alles Sachen, die ich unglaublich vermissen werde.“