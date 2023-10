Drama-Heimsieg über Hannover 96 Schalke 04 feiert ersten Sieg unter Coach Karel Geraerts

Beim Heimdebüt des neuen Trainers Karel Geraerts hat Schalke 04 den ersehnten Befreiungsschlag gelandet und seine Niederlagenserie in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach vier Pleiten in Serie gewann der Bundesliga-Absteiger etwas glücklich 3:2 (1:0) gegen Hannover 96, steht mit nun zehn Punkten aber weiter auf dem Relegationsplatz. Hannover verpasste es dagegen, näher an die Aufstiegsränge heranzurücken.