S04-Fans stellen Support ein Horror-Debüt für Geraerts – Schalke geht in Karlsruhe unter

Ungemütlich könnte es in den kommenden Wochen auf Schalke auch mit den eigenen Anhängern werden. Wie schon vor zwei Wochen im Heimspiel gegen Hertha BSC, als die Nordkurve nach dem 0:2 die Unterstützung auf den Rängen einstellte, verstummte der Auswärtsblock auch in Karlsruhe nach dem zweiten Treffer für den KSC. Die aktive Fanszene rollte die Fahnen ein, nahm später auch frühzeitig die Banner vom Zaun und blieb – mit Ausnahme eines merklichen „Wir wollen euch kämpfen sehen“-Schlachtruf – stumm. Am kommenden Wochenende steht für den S04 das Heimspiel gegen Hannover 96 an, dann feiert Neu-Coach Geraerts sein Debüt in der Veltins Arena.