Baumgartl in Schalkes U23 verbannt S04 trennt sich im Sommer von Publikumsliebling Asamoah

Derweilt zieht Trainer Karel Geraerts im Abstiegskampf die Zügel an. Der Belgier verbannte Abwehrspieler Timo Baumgartl in die zweite Mannschaft in der Regionalliga. „Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin“, sagte Geraerts.