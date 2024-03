“Nicht den Eindruck, dass er weiterhelfen wird“ S04-Coach Karel Geraerts verbannt Baumgartl in die U23

Der ehemalige Stuttgarter, zu Saisonbeginn Stammspieler, war schon im September nach öffentlicher Kritik an Geraerts' Vorgänger Thomas Reis suspendiert und in die U23 abgeschoben worden. Unter dem neuen Coach spielte Baumgartl kaum noch eine Rolle, in den vergangenen drei Spielen gehörte er gar nicht mehr zum Kader. Schalke droht als Tabellen-14. mit nur noch zwei Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz der Abstieg in die 3. Liga.