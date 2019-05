0:2 in Bielefeld : Paderborn erleidet herben Rückschlag im Aufstiegsrennen

0:2 in Bielefeld

Bielefeld Zweitligist SC Paderborn hat im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga einen herben Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart verlor das Ostwestfalen-Derby bei Arminia Bielefeld mit 0:2 (0:1).

Am Wochenende könnten die Verfolger Union Berlin (am Sonntag bei Darmstadt 98) und Hamburger SV (am Samstag gegen den FC Ingolstadt), die einen Punkt hinter den zweitplatzierten Paderbornern lauern, vorbeiziehen.