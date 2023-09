2. Bundesliga Verfahren gegen Paderborns Trainer Lukas Kwasniok eingestellt

"Ich habe von Beginn an betont, dass ich nichts Rechtswidriges getan habe und die gegen mich erhobenen Anschuldigungen haltlos sind. Insofern ist die jetzige Einstellung des Verfahrens folgerichtig. Ich kann diese Angelegenheit nun hinter mir lassen und blicke voller Zuversicht nach vorne“, zeigt sich Kwasniok in der Mitteilung erleichtert. „Mein Dank gilt allen, die mich in dieser Zeit unterstützt und mir vertraut haben, allen voran natürlich meiner Familie und meinen Freunden. Sehr dankbar bin ich auch für die Rückendeckung der Verantwortlichen des SC Paderborn 07, namentlich Präsident Thomas Sagel und Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. In diesen Dank beziehe ich auch mein Trainerteam, meine Mannschaft und die Mitarbeiter im sportlichen Bereich ein".