Tekpetey trifft dreifach beim 6:2: Paderborn schießt Darmstadt ab

Paderborn Kein Spieltag ohne Spektakel: Zweitligist SC Paderborn gewinnt gegen Darmstadt 6:2. Mann des Tages ist der dreifache Torschütze Bernard Tekpetey.

Der SC Paderborn bleibt in der 2. Bundesliga in Lauerstellung hinter den Aufstiegsrängen. Beim turbulenten 6:2 (1:1) gegen den SV Darmstadt 98 feierten die Ostwestfalen den zweiten Heimsieg in Serie und liegen als Siebter weiter sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz.